Italienischer Modekonzern will Charles Vögele übernehmen

Charles Vögele galt schon lange als Übernahmekandidat. Nun soll Vögele italienisch werden. Sempione Retail hat ein Kaufangebot abgegeben. Wird dieses angenommen, würde der gesamte Verwaltungsrat von Charles Vögele zurücktreten. Der Hauptsitz Charles Vögeles würde aber in Pfäffikon SZ bleiben.

Die Umsetzung der Verkaufs- und Kollektionsstrategie und die entsprechenden organisatorischen Anpassungen werden in einem gemeinsamen Team von Vertretern beider Unternehmen erarbeitet, heisst es in einer Mitteilung. Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären die Annahme des Angebots, wie Vögele heute mitteilte.

6,38 Franken pro Aktie

Der OVS Angebotspreis von 6,38 Franken pro Inhaberaktie entspricht einer Prämie von 2,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Sollten alle Aktien angedient werden, würde dies einem Kaufpreis von 56 Millionen Franken entsprechen.

Vögele steckt seit Jahren in der Krise. Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses im letzten Jahr habe die Rahmenbedingungen in der Schweiz, Charles Vögeles profitabelstem Markt, drastisch verschärft, heisst es in der Mitteilung. Zusätzlich hätten sich Wettbewerb und Preisdruck im europäischen Textilmarkt in den letzten Jahren deutlich intensiviert.

«Wir haben in den letzten Jahren wesentliche Fortschritte im Turnaround von Charles Vögele verzeichnet. Dennoch ist der Verwaltungsrat im Hinblick auf die aktuelle Marktentwicklung und der damit einhergehenden Bereinigung des gesamten Textilmarktes der Meinung, dass eine Übernahme eine Rückkehr zur Profitabilität beschleunigen würde», erklärt Max E. Katz, Verwaltungsratspräsident der Charles Vögele Holding AG.

Und: «Sempione Retail würde sich auf die strategischen Märkte Schweiz, Österreich, Ungarn und Slowenien konzentrieren und damit positive Perspektiven für die Charles Vögele-Mitarbeitenden in diesen Ländern schaffen.»

Erster Schweiz-Ausflug war ein Flop

Sempione Retail ist eine Investorengruppe, bestehend aus dem Modekonzern OVS und zwei weiteren Investoren. OVS wurde 1972 in Venedig gegründet und macht eine Milliarde Franken Umsatz.

Der Konzern ist besser bekannt unter dem Label Oviesse. Ein erster Abstecher in die Schweiz war allerdings wenig erfolgreich. Globus war Franchisenehmer von Oviesse. Löste den Vertrag aber 2004 auf. C&A übernahm die 30 Standorte.

2014 gab OVS einen Börsengang bekannt. Der soll 250 Millionen Euro in die Firmenkasse spülen. Und dabei helfen, Schulden abzubauen und neue Filialen zu eröffnen.