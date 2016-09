Über die nächsten zwei Jahre :  190 Jobs weg bei Roche

Der Pharmakonzern Roche will in Basel 190 Stellen streichen. Der Abbau soll noch dieses Jahr aufgenommen und 2017 abgeschlossen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Roche mit derzeit rund 9000 Angestellten am Hauptsitz begründete die Abbaupläne in einem Communiqué mit der Zusammenlegung zweier Produktionsorganisationen. Dabei handelt es sich um die Wirkstoffproduktion und die Fertigung von kleinmolekularen Arzneimitteln.

Dieser Massnahme könnten nach Angaben von Roche in den nächsten Jahren bis 190 Stellen zum Opfer fallen – bis zu 130 noch im laufenden und 60 im kommenden Jahr.

Definitiv ist der Abbau noch nicht. Am Donnerstag wurde das Konsultationsverfahren eingeleitet, welches sechs bis acht Wochen dauern soll. (sda)