Touristen importieren Bettwanzen aus den USA :  Wegen den Amis tanzen die Wanzen

Camiro zieht ungeduldig an der Leine. Nach einem kurzen Befehl seines Frauchens wartet der ehemalige Strassenhund aber geduldig auf weitere Instruktionen. Dann kann die Bettwanzensuche beginnen: Camiro springt energisch aufs Bett und schnüffelt die ganze Matratze ab.

Bettwanzen sind weltweit auf dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Das zeigt eine neue Statistik des Umwelt- und Gesundheitsschutzes Zürich (UGZ). Bis im Jahr 2005 wurden jeweils weniger als 20 Fälle von Bettwanzenbefall pro Jahr registriert – 2016 waren es bereits 164. «Diese Zahlen sind aber nur die Spitze des Eisbergs. Denn Leute, die Bettwanzen schon kennen, gehen direkt zum Spezialisten», erklärt Gabi Müller vom UGZ.

Wegen Resistenz und Reiselust

Die Bettwanze ist ein klassischer Parasit: Das nachtaktive Tierchen versteckt sich tagsüber in dunkeln Ritzen und Ecken und kommt nur zum Fressen heraus. Es ernährt sich von menschlichem Blut. Der Stich einer Bettwanze kann Juckreiz auslösen, ist aber sonst ungefährlich.

Grund für das Wiederaufleben der Bettwanze sind laut Jean-Martin Fierz, Technischer Leiter der Schädlingsbekämpfung Rentokil Initial AG, die wachsende Resistenz der Insekten gegen die Wirkstoffe in Insektiziden – und unsere gesteigerte Reiselust.

In Amerika hat der Bettwanzenbefall schon so grosse Ausmasse angenommen, dass eine eigene Website dafür eingerichtet wurde. Auf bedbugregistry.com kann man nach Hotels und Strassen suchen, die schon einmal von Bettwanzen befallen waren und eigene Entdeckungen anzeigen. Man kann sich sogar benachrichtigen lassen, wenn im Umkreis von eineinhalb Kilometern ein Vorfall gemeldet wird.

Der Befall von Bettwanzen hat nichts mit Hygiene zu tun. Man kann die Tierchen auch in den besten Hotels finden. Dort krabbeln sie in den Koffer und kommen so unbemerkt als blinder Passagiere aus den Ferien mit nach Hause. Müller betont, dass man dafür gar nicht so weit reisen muss. «Man kann Bettwanzen problemlos auch in der Schweiz auflesen.»

Hunde als zuverlässige Bettwanzen-Detektive

Wer nicht sicher ist, ob in seinem Bett Wanzen leben, kann auf tierische Hilfe zählen: Bettwanzenspürhunde, wie sie Manuela Weishaupt (38) ausbildet, riechen selbst kleinste Bestände.

Wird man selbst oder mithilfe Camiros feiner Nase auf die lästigen Parasiten aufmerksam, sollte man professionelle Hilfe anfordern. Auf keinen Fall soll man die Bettwanzen selber mit Insektizid-Spray behandeln. Müller erläutert: «Die Bettwanzen verteilen sich dann in der ganzen Wohnung. Wenn sie aber nicht gestört werden, haben sie auch keinen Grund zu migrieren.»

Camiro scharrt aufgeregt. Er hat eine Bettwanze gefunden. Für den Besitzer der Wohnung heisst das: Er braucht die Hilfe von professionellen Schädlingsbekämpfern. Das kann ins Geld gehen. Thermische Behandlungen, bei denen die Räume auf über 50° Celsius aufgeheizt werden, können mehrere Tausend Franken kosten.

Deshalb rät Gabi Müller vom Gesundheitsschutz Zürich: «Der beste Schutz ist die Vorbeugung.» In den Ferien soll man sein Hotelzimmer vor dem Auspacken nach Wanzen und deren schwarzen Kotspuren absuchen. Wer solche findet, soll das Zimmer wechseln – möglichst weit weg von den Bettwanzen.