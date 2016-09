Tourismus Terrorgefahr in Europa vermiest Jungfraubahnen das Geschäft

INTERLAKEN - BE - Die Terroranschläge in Europa haben zu einem Besucherrückgang bei den Jungfraubahnen geführt. Die Gruppe konnte im ersten Halbjahr nicht an die Rekordergebnisse des Vorjahres anknüpfen. Der Reingewinn brach um über ein Viertel ein.