Tourismus McDonald's verlangt 18 Millionen Euro Schadenersatz von Florenz

Rom – Die italienische Stadt Florenz will keine McDonald's-Filiale an ihrem berühmten Domplatz dulden. Deswegen sieht sich die Hauptstadt der Toskana einer Schadenersatzforderung in Millionenhöhe von Seiten der US-Fastfoodkette ausgesetzt.