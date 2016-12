Tourismus Leichter Gästerückgang in der touristischen Sommersaison

BERN - BE - Die Schweizer Hotellerie hat in der touristischen Sommersaison 2016 die Zurückhaltung von chinesischen Ferienreisenden zu spüren bekommen. Dafür übernachteten Niederländer, Spanier, Österreicher und Amerikaner von Mai bis Oktober häufiger in hiesigen Hotels.