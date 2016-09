Telekommunikation Swisscom sieht in «Big Data» beträchtliches Geschäftspotenzial

ZÜRICH - ZH - Der Telekommunikationskonzern Swisscom will in Zukunft auch mit «Big Data» Geld verdienen. «Wir sehen ein Marktpotenzial in zweistelliger Millionenhöhe», sagte Iris Kornacker, Leiterin Market Initiatives, am Mittwoch an einer Medienveranstaltung in Zürich.