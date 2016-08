Tally Weijl holt Designer aus Paris :  Basel ist jetzt chic

Von der Seine an den Rhein. Das Modelabel Tally Weijl zieht seine Designer in Paris ab und holt sie nach Basel. In der Rheinstadt befindet sich bereits das Service- und Support-Center des Labels von günstiger Frauenmode.

«Wir werden Arbeitsprozesse verkürzen und noch enger und effizienter zusammen arbeiten können», sagt CEO Beat Grüring (54) heute gegenüber Medien in Basel.

Im neuen «Campus» von Tally Weijl arbeiten künftig 260 Angestellte. Dafür vergrösserte die Modekette die Nutzfläche von 2200 auf 3700 Quadratmeter. In Paris bleibt nur noch ein zweiköpfiges Trendteam tätig.

Die gebürtige Israelin Ravital (Tally) Elfassi-Weijl (55) und ihr Ex-Mann Beat Grüring gründeten das Modelabel 1984 in einer kleinen Schweizer Garage. Weijl leitet das Design-Center, welches jetzt nach Basel zügelt.

Das Unternehmen geriet immer wieder in die Schlagzeilen wegen angeblich sehr tiefen Löhnen des Verkaufspersonals. Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» schätzte Ende 2015 den Wert des Unternehmens auf weniger als 100 Millionen Franken. Der Gewinn sei trotz beträchtlicher Verkaufszahlen in den Keller gerasselt. (ogo)