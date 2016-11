Tabula Rasa nach Dieselgate :  VW plant US-Neustart ohne Diesel

Volkswagen plant nach dem Abgasskandal in den USA einen radikalen Neuanfang: «Wir gehen derzeit davon aus, dass wir in den USA keine neuen Dieselfahrzeuge mehr anbieten», sagt VW-Markenchef Herbert Diess der deutschen Zeitung «Handelsblatt». Grund seien die strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen in den USA.

In den USA sind die Grenzwerte bei den Stickoxiden schärfer als in Europa. VW hatte diese Hürde zu umgehen versucht und musste vor gut einem Jahr auf Druck der US-Umweltbehörden zugeben, die Abgaswerte mit einer speziellen Software manipuliert zu haben.

Um auf dem nach China zweitgrössten PKW-Markt nicht vollends ins Abseits zu geraten, macht VW nun reinen Tisch und nimmt Dieselmotoren ganz aus dem Programm. In Europa sind keine solchen Schritte geplant, doch auch hier gehört die Zukunft nicht dem Diesel. VW richtet sich vielmehr auf E-Mobilität aus. Bis zum Jahr 2025 will VW Marktführer werden und jährlich eine Million Elektroautos verkaufen. (sda)