Auch im neuen Jahr ändern sich viele Gesetze und Regelungen in sämtlichen Bereichen des Lebens. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Produkte werden schweizerischer: Wird ein Produkt als Schweizer Produkt angepriesen, müssen künftig strenge Bedingungen erfüllt sein. Das soll die Hersteller echter Schweizer Produkte vor Trittbrettfahrern schützen. Nun tritt ein Gesetzespaket in Kraft: Lebensmittel müssen zu mindestens 80 Prozent aus Schweizer Rohstoffen bestehen, bei industriellen Produkten müssen mindestens 60 Prozent der Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. Zudem muss die Tätigkeit, die dem Produkt seine wesentliche Eigenschaft verleiht, in der Schweiz stattfinden. Für Lagerbestände gilt eine Übergangsfrist von zwei Jahren.

Besserer Unfallschutz: Wer kurz vor Antritt einer Arbeitsstelle verunfallt, ist besser geschützt. Mit dem revidierten Unfallversicherungsgesetz sind neu auch Personen versichert, die einen gültigen Arbeitsvertrag besitzen, aber die Stelle noch nicht angetreten haben.

Strengere Anforderungen an Neuwagen: Verschärft werden die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neuwagen. Damit will der Bund erreichen, dass nicht mehr jedes siebte neue Auto in die beste Kategorie fällt. Zusätzliche Angaben auf der Energieetikette sollen Autokäufern ermöglichen, einen energie- und umweltbewussten Kauf zu tätigen.

Gelockertes Alkoholverbot: Fahrer von Milizfeuerwehren dürfen ab Januar ein Feierabendbier trinken, wenn keine spezielle Pikettregelung besteht. Für die Lenker gilt wieder der ordentliche Grenzwert von 0,5 Promille.

Neues 20er-Nötli: Nach der neuen 50-Franken-Note kommt nächstes Jahr auch die neue 20er-Note in Umlauf. Gemäss der Schweizerischen Nationalbank wird der 20er erstmals am 17. Mai 2017 ausgegeben.

Hundehalter an längerer Leine: Hundehalter müssen nicht mehr zwingend einen Kurs besuchen, da das nationale Hundekursobligatorium abgeschafft wird. Empfohlen sind die Kurse aber weiterhin, und die Kantone können den Besuch vorschreiben.

Stromkosten bleiben im Rahmen: Für die Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bezahlen Stromkonsumenten neu einen Zuschlag von 1,5 Rappen pro Kilowattstunde. Das sind 0,2 Rappen mehr als heute. Insgesamt dürfte die Stromrechnung aber nicht teurer werden.

Analoge Telefonleitung hat ausgedient: Die Swisscom wird bis Ende 2017 das analoge Festnetz abschalten. Nachfolgetechnik ist die Internettelefonie. Das bestehende Telefon kann man in fast jedem Fall weiter nutzen. Ausnahme sind Wählscheiben-Telefone oder Telefone ohne #-Taste. Sunrise-Kunden sind von der Umstellung nicht betroffen. Die Nummer zwei hält noch bis 2021 an der alten Telefon-Technik fest.

Unverheiratete Mütter besser gestellt: Bisher hatten ledige Mütter, die ihr Kind betreuten, nur Anspruch auf Unterhalt für das Kind. Für den eigenen Unterhalt mussten sie im Gegensatz zu geschiedenen Frauen selber aufkommen. Künftig sind unverheiratete Mütter nun nicht mehr schlechter gestellt als geschiedene. Bei der Berechnung des Unterhalts zählen neben den direkten Kosten für das Kind neu auch die Kosten für die Betreuung des Kindes durch die Mutter oder den Vater. Jener Elternteil, der das Kind mehrheitlich betreut, erhält einen Betreuungsunterhalt. Der Unterhalt von Kindern hat ausserdem künftig Vorrang vor anderen familienrechtlichen Unterhaltspflichten.

Hors-Sol-Gemüse nicht mehr deklariert: Nächstes Jahr werden Früchte und Gemüse, die nach dem Hors-Sol-Verfahren produziert wurden, nicht mehr deklariert. Grund: Die Kritik an der Produktionsform ist verschwunden. Das Verfahren gilt heute gar als ressourcenschonend.

Neue Regeln bei Scheidungen: Bei Scheidungen gelten neue Bestimmungen zur Aufteilung der Vorsorgeguthaben. Besser gestellt werden damit Frauen und Männer, die wegen der Betreuung von Kindern nicht erwerbstätig gewesen sind.

Digitale Signatur: Behörden und Unternehmen können ab 2017 mit Zertifikaten garantieren, dass ihre digitalen Dokumente echt sind. Heute steht die qualifizierte elektronische Signatur, die der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist, nur natürlichen Personen offen.

Automatischer Informationsaustausch: Am 1. Januar treten die gesetzlichen Grundlagen für den automatischen Informationsaustausch in Steuersachen in Kraft, die das Bankgeheimnis für ausländische Kunden aufheben. Erst 2018 sollen jedoch die ersten Bankdaten mit Partnerländern ausgetauscht werden.

Mehr Möglichkeiten bei Ausbildung: Wer eine Fachmatur hat und eine Passerellen-Prüfung bestanden hat, kann neu an Universitäten studieren. Bisher brauchte es für die Uni eine Berufsmatur mit Ergänzungsprüfung oder eine gymnasiale Matur. Das neue Weiterbildungsgesetz sorgt dafür, dass der Bund die Weiterbildung in allen Bereichen nach denselben Grundsätzen fördert. Unter anderem ist eine gezielte Förderung des Erwerbs und Erhalts von Grundkompetenzen vorgesehen. Forscherinnen und Forscher schliesslich profitieren davon, dass die Schweiz ab Januar wieder voll assoziiertes Mitglied des EU-Forschungsprogramms Horizon 2020 ist. (SDA/bam)