Swiss verbietet Gebrauch des Samsung-Handys Galaxy Note 7 auf Flügen

Das Schlamassel um Samsungs neustes Smartphone zieht immer weitere Kreise: Jetzt verbietet auch die Lufthansa-Tochter Swiss den Gebrauch des Galaxy Note 7 in ihren Flugzeugen, wie die Fluggesellschaft auf Anfrage von BLICK bestätigt.

«Aus Sicherheitsgründen untersagt Swiss die Nutzung des Samsung Galaxy Note 7 an Bord ihrer Flugzeuge. Das Telefon muss an Bord komplett ausgeschaltet sein und darf nicht aufgeladen werden», sagt Sprecher Stefan Vasic.

Ab heute werden die Passagiere im Flieger gewarnt: Im Rahmen der regulären Bordansagen würden alle Fluggäste auf das Nutzungsverbot aufmerksam gemacht.

Zudem gibt es eine weitere Restriktion für die Besitzer eines Galaxy Note 7: Die Geräte dürfen nicht im aufgegebenen Gepäck, sondern nur im Handgepäck transportiert werden. Diese Regelung gilt für alle Flüge der Lufthansa Group.

Vor Swiss haben bereits andere Gesellschaften Verbote ausgesprochen: So etwa die australische Airline, Delta Air Lines, United oder Singapore Airlines.

Samsung hatte das Smartphone am 2. September zurückgerufen, nachdem die Akkus mehrerer Geräte beim Aufladen explodiert waren.

Am Samstag bat der Konzern alle Kunden, ihr Galaxy Note 7 ab sofort auszuschalten und nicht mehr zu nutzen. Ab dem 19. September will der südkoreanische Technologie-Konzern das Gerät durch ein neues ersetzen. Bis nächsten Montag gucken die Besitzer des neusten Samsung Flaggschiff-Handy also in die Röhre – nicht nur im Flugzeug.