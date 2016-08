Steuern Apple soll bis zu 13 Milliarden Euro Steuern in Irland nachzahlen

Brüssel – Apple hat nach einer Entscheidung der EU-Kommission unerlaubte Steuervergünstigungen von bis zu 13 Milliarden Euro in Irland erhalten. Das teilte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel mit.