Stellen-Schaffer :  Hier brummt der Job-Motor

Diese Nachricht passt so gar nicht ins Bild, das vom Jahr 2016 gezeichnet wird. Zwischen Januar und November haben Schweizer Firmen 37 Prozent mehr Jobs ausgeschrieben als in der gleichen Periode 2015. Das geht aus dem Michael Page Swiss Job Index hervor, der SonntagsBlick vorliegt. Die Personaldienstleistungsfirma analysiert, wie viele offene Stellen Schweizer Firmen auf ihren Webseiten publizieren. Hunderttausende Stellen werden erfasst. Seit Beginn der Studie 2012 wurde noch nie ein so starkes Wachstum verzeichnet. Und das, obwohl nach dem Brexit und der Wahl Donald Trumps (70) zum amerikanischen Präsidenten jeweils Schreckensszenarien für die Wirtschaft entworfen wurden.

Drei Gründe gibt es für die überraschend positiven Zahlen. Erstens: «Die wirtschaftlichen Aussichten für nächstes Jahr sind etwas besser. Die Firmen spüren das und fangen an zu rekrutieren», sagt Xavier Chauville (36), Exekutivdirektor bei Michael Page Schweiz. Auf der Suche sind vor allem: die Bau- (+91 Prozent) und die Immobilienbranche (+59 Prozent), sowie die Industrie (+54 Prozent).

Doch selbst die grössten Optimisten sind vorsichtig geworden. Grund Nummer zwei für den satten Jobanstieg ist deshalb nur logisch: «Die Arbeitgeber haben ihre Investitionen in Temporärstellen dramatisch erhöht», schreibt die Michael Page Group. Mit anderen Worten: Ein Grossteil der ausgeschriebenen Jobs sind befristet. In der Schweiz wurden dieses Jahr 37 Prozent der Stellen, die normalerweise unbefristet sind, mit Temporärangestellten besetzt – oft getarnt als sogenannte «Projektmitarbeit».

Denn auch wenn die Ökonomen eine leichte Erholung vo-raussagen: Planen ist in der heutigen Zeit schwierig geworden. «Deshalb schreiben die Firmen immer mehr Temporärjobs aus. Auch das trägt dazu bei, dass dieses Jahr so viele Jobs ausgeschrieben sind», so Personal-Experte Chauville.

Der Unterschied zu früher: «Die, die einen Job suchen, akzeptieren befristete Stellen heute viel eher.» Heute sei es normal, eine Firma nach zwei oder drei Jahren wieder zu verlassen. Xavier Chauville stellt deshalb fest: «Wenn man deshalb ein Projekt über zwei oder drei Jahre ausschreibt, haben die Firmen kein Problem, qualifizierte Leute zu finden.»

Und schliesslich Grund Nummer drei: «Die Schweizer Volkswirtschaft befindet sich in einer Transformation», analysiert Chauville. Seit 2009 müssen die Schweizer Firmen grundsätzlich umdenken. Die Eurokrise und die Digitalisierung zwingen sie dazu. «Die Firmen – vor allem die Industrie – müssen sich der neuen Welt anpassen. Dafür brauchen sie Spezia-listen.» Der starke Franken zwinge zu Effizienz und die neuen technischen Möglichkeiten ermöglichen diese.

Das gilt vor allem auch für Branchen, die nicht boomen. Beispielsweise die Finanzindustrie. Obwohl das traditionelle Geschäftsmodell brutal unter Druck gekommen ist, sind die Banken auf der Suche nach Spezialisten, insbesondere für Compliance und in der IT.

Die Aussichten für Stellensuchende sind also durchwegs positiv. Das haben diese bemerkt. Schon lange waren Schweizer Jobsuchende nicht mehr so zuversichtlich. Michael Page befragt regelmässig Stellensuchende, die bei der Firma registriert sind. Aktuell sind 53 Prozent (Stichprobe: 900 Personen) überzeugt, dass sie innerhalb von drei Monaten einen neuen Job finden.