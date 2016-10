New York will Airbnb verbannen: Wohnungsnot wegen der Mietplattform

Für Airbnb wird es in immer mehr Städten ungemütlich. Nun will New York die Vermittlungsplattform quasi aus der Stadt verbannen. Mit fast 45'000 Wohnungsangeboten ist die grösste Stadt der USA für Airbnb der wichtigste Markt, wie die «New York Times» schreibt.

Das dürfte bald vorbei sein: Wer künftig seine Wohnung weniger als 30 Tagen vermieten will, dem droht eine saftige Busse. Bei einem ersten Verstoss beträgt die Strafe bis zu 1000 US-Dollar, beim dritten Mal erhöht sie sich gar auf bis zu 7500 US-Dollar. Erlaubt bleibt hingegen die Vermietung einzelner Zimmer oder eines abgetrennten Teils der eigenen Wohnung – sofern der Besitzer auch anwesend ist.

Wegen schrumpfendem Wohnraum

New Yorks Gouverneur Andrew Coumo (59) begründet die Strafen mit dem schrumpfenden Wohnraum. Dieser werde von den Zimmer-Portalen mitverursacht. Zudem entgingen der Stadt wichtige Einnahmen. Airbnb will nun rechtlich gegen New York vorgehen und hat bereits Klage eingereicht.

Es ist für das Portal nicht der einzige Rechtsstreit: San Francisco etwa will, dass nur noch bei der Stadt registrierte Personen ein Zimmer vermieten dürfen. Ähnlich in Berlin: Dort braucht man seit dem 1. Mai eine Sondererlaubnis, um die eigene Wohnung kommerziell als Ferienwohnung anzubieten. Restriktionen gibt es bereits auch in Amsterdam und Barcelona. (bsh)