Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Hunderte Tibeter demonstrieren in Bern

ZÜRICH/BERN - Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping und seine Frau Peng Lyuan sind am Sonntag für einen zweitägigen Staatsbesuch in die Schweiz gekommen. Anschliessend wird Xi am World Economic Forum (Wef) in Davos GR teilnehmen. BLICK berichtet live.