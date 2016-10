Spritzfahrt 15-Jähriger fährt mit Auto des Vaters mit 138 Stundenkilometern

BÖZBERG AG - Nicht schlecht staunten die Polizisten, als sie am Freitagabend in Bözberg AG ein Auto mit 138 Stundenkilometern blitzten. Am Steuer sass ein 15-jähriger Schweizer, der mit zwei Kollegen eine Spitzfahrt im Auto des Vaters unternommen hatte.