Sporthandel Intersport rechnet mit Umsatzplus

BERN - BE - Der Sportfachhändler Intersport will als nächstes in China expandieren. Der abtretende Chef Franz Julen sieht dort mittelfristig ein Umsatzpotenzial von 300 Millionen US-Dollar jährlich, längerfristig sogar eine halbe Milliarde und mehr.