Spieler fordern ihr Glück heraus :  Casinos jubeln über Freitag, den 13.

Wenn heute einer Glück hat, dann die Casino- und Lotteriebetreiber. Die welsche Lotterie meldet 30 Prozent mehr Umsatz an Freitagen, die auf einen 13. fallen. Und auch die Casinos in der Westschweiz jubeln. Bei ihnen schlagen die Besucherzahlen an Tagen wie heute nach oben aus, schreibt die Zeitung «La Liberté».

«Die Belgier, Franzosen und Romands fordern ihr Glück an solchen Tagen viel mehr heraus als alle anderen Europäer», erklärt Swisslos-Sprecher Willy Mesmer das Phänomen. In der Deutschschweiz spielten kaum mehr Leute, nur weil Freitag, der 13. ist.

Kein Einfluss aufs Glück

Ganz anders klingt es bei den Casinos. Das Swiss Casino Pfäffikon meldet einen Anstieg von fünf bis zehn Prozent für die Freitage, die in den letzten Jahren auf einen 13. fielen. Bad Ragaz meldet mehr als zehn Prozent mehr Besucher. Und auch Zürich verzeichnet einen leichten Anstieg. Und lässt dazu ausrichten: Die Spieler haben weder mehr Glück oder Pech als an anderen Tagen.