Spezialgesetz für Milliarden-Projekt :  Bundesrat will «Cargo sous terrain» unterstützen

Der Bundesrat hat das weitere Vorgehen beim Projekt «Cargo sous terrain» festgelegt. Er ist bereit, das Projekt für ein neuartiges, unterirdisches Gütertransportsystem mit einem Spezialgesetz zu unterstützen. Das gab das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) heute bekannt.

Der Bund habe auf Anfrage der Investoren geprüft, ob er das Projekt unterstützen wolle. Er kam er zum Schluss, dass die Allgemeinheit einen «leicht positiven Nutzen» aus dem Projekt ziehen könnte.

Mit einem neuen Gesetz könnte anstelle von kantonalen und kommunalen Vorschriften für den Bau des gesamten Projekts eine einheitliche Rechtsgrundlage zur Anwendung kommen, schreibt das UVEK. Das würde es erleichtern, die Planungs- und Bewilligungsphase voranzutreiben.

Förderverein CST will Gas geben

Dem Förderverein Cargo sous terrain (CST) fällt ein Stein vom Herzen: «Wir sind sehr erfreut über die Unterstützung», heisst es in einer Stellungnahme des CST. Nun wolle man Gas geben. «Das Ziel ist, die Finanzierung der Phase Baubewilligung (100 Mio.) bis Mitte 2017 sicherzustellen.» Parallel dazu liefen Gespräche mit Interessenten, die künftig das CST-System betreiben wollen, heisst es weiter.

Der Förderverein präsentiert zudem neue Partner der Güter-Metro, darunter als die Zürcher Kantonalbank als erster Partner aus dem Bankensektor.

Bundesrat stellt Bedingungen

Der Bundesrat knüpft diese Unterstützung aber an Bedingungen. Der Förderverein Cargo sous terrain (CST) solle in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Die Träger sollen zudem finanzielle Mittel in der Höhe von mindestens 100 Millionen Franken zusichern, die zu mindestens 50 Prozent von Schweizer Investoren eingebracht werden.

Zudem müssten die zukünftigen Betreiber verbindliche Verpflichtungen abgeben, namentlich zur Reorganisation der Logistik- und Transportkette in den betroffenen Gebieten. Weiter müssten sich die Kantone Zürich, Aargau und Solothurn, die von der ersten Teilstrecke betroffen wären, einverstanden erklären und das Projekt in ihre regionale Verkehrsplanung aufnehmen. Der Zugang zum System CST soll diskriminierungsfrei gewährt werden.

Teilstrecke kostet 3,55 Milliarden Franken

Ab 2030 soll der Güterverkehr durchs Mittelland unter den Boden verschwinden. Eine U-Bahn für Päckli und Güter soll die Stadt Zürich mit den Logistikzentren Härkingen SO und Niederbipp BE verbinden. Bis 2030 soll die erste Strecke gebaut sein. Die Kosten werden auf 3,55 Milliarden Franken geschätzt. Später soll Cargo Sous Terrain von St. Gallen bis Genf reichen.

Im Förderverein CST macht die IG Detailhandel mit, zu der Coop, Migros, Denner und Manor gehören. Coop-CEO Joos Sutter (51) sagte im Januar 2016 zu BLICK: «Coop allein könnte täglich über 200 Lastwagenfahrten nach Zürich einsparen. Cargo Sous Terrain erhöht ausserdem die Pünktlichkeit von Lieferungen.»

Auch die Swisscom, Post, SBB-Cargo und Rhenus Logistics sind als Partner im Projekt dabei. Heute Vormittag ist eine Medienkonferenz des Fördervereins geplant. Weitere Details dürften bekannt werden.