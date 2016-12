Spekulationen über Zusammenschluss :  Flirtet die Deutsche Bank mit der Credit Suisse?

Die Deutsche Bank kann sich nach ihrem Umbau Zusammenschlüsse mit ausländischen Instituten vorstellen. In den nächsten Jahren müsse das Geldhaus zunächst bei den Kosten und der Rendite vorankommen, sagte Investmentbanking-Vorstand Alasdair Warren dem deutschen «Handelsblatt».

Warren: «Aber wenn wir einmal unser Ziel erreicht haben, kann ich mir durchaus Szenarien vorstellen, in denen wir Teil einer internationalen Konsolidierung sein könnten.» Analysten und Investoren haben wiederholt darüber spekuliert, ob die Bank mit einem Institut wie der Credit Suisse zusammengehen könnte.

Im Sommer hat die Deutsche Bank Finanzkreisen zufolge auch die Chancen eines Zusammenschlusses mit der Commerzbank ausgelotet. Man kam jedoch schnell überein, dass solche Schritte erst infrage kämen, wenn beide Institute ihre eigenen Probleme gelöst haben.

Zuerst Konsolidierung auf Länderebene

Warren ist der Ansicht, dass es in der europäischen Bankenlandschaft zunächst Konsolidierung innerhalb einzelner Länder geben wird. Er denke aber, dass es innerhalb der nächsten fünf Jahre auch zu internationalen Zusammenschlüssen kommen werde.

Der Deutschen Bank machen derzeit vor allem die Sünden der Vergangenheit zu schaffen. Das US-Justizministerium fordert wegen Tricksereien am US-Hypothekenmarkt eine Strafe von 14 Milliarden Dollar. Ausserdem steht die Bank wegen Geldwäscherei-Vorwürfen in Russland und des Verstosses gegen Iran-Sanktionen am Pranger.

Warren räumte ein, dass die Rechtsstreitigkeiten und der Absturz des Aktienkurses das Tagesgeschäft belasten. «Manche Kunden sagen: Seht zu, dass ihr aus den Schlagzeilen verschwindet, denn solange ihr derart im Fokus steht, ist es schwieriger, Geschäfte mit euch zu machen», erklärte Warren. Das werde aber vorbeigehen, weil die Bank die grössten Rechtsrisiken hoffentlich schon bald abgearbeitet haben werde. (SDA)