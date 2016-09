So will die Swiss ihre Crew «motivieren» :  Für 140 Franken nach Bangkok

Die Airline Swiss hat ein Problem. Die Stimmung bei Piloten und Flight-Attendants ist schlecht. Sie beklagen sich über tiefe Löhne. In internen Umfragen und medienwirksam über ihre Gewerkschaften. Das hat Folgen: Der Swiss gehen die Stewardessen aus.

Dabei braucht die Lufthansa-Tochter im laufenden und im nächsten Jahr mehr Personal. Sie sucht verzweifelt 800 neue Flight-Attendants. Auch weil Flüge mit der neue Boeing B777 und den Maschinen der C-Series von Bombardier mehr Personal brauchen.

Nun greift die Swiss tief in die Trickkiste. Und versucht die Airline-Crew mit Rabatten bei Laune zu halten, wie die «Schweiz am Sonntag» berichtet. Die Tarife für alle Angestellten und deren Familienangehörige sind um bis zu 70 Prozent vergünstigt worden.

Griechenland retour für 20 Franken

Konkret: Als Standby-Passagier können Crew-Member der Swiss in der Economy für schlappe 20 Franken nach Athen fliegen. Ein Flug nach Bangkok kostet 140 Franken, nach New York gehts schon für 200 Franken.

Das Angebot kommt offenbar gut an. 1850 Billigflüge sind bereits verkauft worden. «Wir wollen so die Motivation der Mitarbeitenden stärken», sagt eine Sprecherin zur «Schweiz am Sonntag». Pro Jahr kann jeder Mitarbeiter zehn solche Billigflüge buchen. (pbe)