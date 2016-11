Migros zieht erste Bilanz: Lohnen sich die Plastiksäckli-Gebühren?

Am 1. November begann in der Migros die Säckli-Revolution. Die kostenlosen Raschelsäckli gibts nicht mehr, neu müssen die Kunden fünf Rappen dafür bezahlen.

Nun zieht die Migros ein erstes Fazit. Im Interview mit Radio Energy äussert sich die Projektleiterin Umwelt, Isabelle Imfeld, positiv zur Preisanpassung: «Wir konnten eine 80-prozentige Reduktion der verwendeten Säckli feststellen. Dies entspricht komplett unseren Erwartungen.»

Die Migros hofft, dass sich diese Zahlen auch im weiteren Verlauf bestätigen. Damit würden im Jahr 104 Millionen Säckli weniger abgegeben.

Kunden melden Fehlverhalten

«Wir erhalten grösstenteils positives Feedback», meint Imfeld. Dass Säckli aus der Gemüseabteilung vermehrt generell für den Einkauf zweckentfremdet würden, sei bisher auch nicht festzustellen. «Es gibt jedoch immer wieder Kunden, die den Mitarbeitern das Fehlverhalten anderer Konsumenten melden», sagt die Projektleiterin.

Am Telefon erklärt Isabelle Imfeld, dass die Migros an den Säckli nicht verdient. «Wir wollen etwas Gutes für die Umwelt tun und decken nur unsere Selbstkosten. Der Überschuss wird ab dem nächsten Jahr an verschiedene Organisationen gespendet.» (fss)