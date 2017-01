Seco meldet 0,1 Prozent mehr Arbeitslose als 2015 :  3,3 Prozent im Schnitt: Arbeitlosigkeit 2016 praktisch unverändert

In der Schweiz sind im Gesamtjahr 2016 im Durchschnitt rund 150'000 Menschen ohne Arbeit gewesen. Diese Quote stieg gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent an, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) heute Morgen mitteilte. Das Seco hatte diese Entwicklung erwartet.

Deutlich weniger Jugendarbeitslosigkeit

Im Dezember stieg die Arbeitslosenquote gegenüber dem November um 0,2 Prozent auf 3,5 Prozent an. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist das ein Anstieg von 0,5 Prozent.

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich gegenüber dem November um 295 Personen (+1,6%) auf 19’216. Im Vergleich zum Dezember 2016 entspricht dies einem Rückgang um 1’406 Personen (-6,8%).

Seit 2015 saisonbereinigt kein Anstieg

Im Jahresverlauf betrachtet baute sich laut Seco die Arbeitslosigkeit zwischen Januar und Juni von 163’644 auf 139’127 Personen um rund 24’500 Personen ab und in der zweiten Jahreshälfte um mehr als 20’000 Personen wieder auf, sodass die Arbeitslosenzahl per Ende Jahr tiefer zu liegen kommt als zu Jahresbeginn.

Im November und Dezember erhöhten sich die Zahlen, vorwiegend durch saisonale Effekte, in zwei grossen Schritten. Zu bemerken sei, dass die Arbeitslosenquote auf saisonbereinigter Basis seit Oktober 2015 (3,3%) nicht mehr zugenommen hat. (SDA/kst)