Schweizer verzichten wegen ihrem Haustier auf die Traumwohnung :  Das ist wahre Tierliebe

Die Schweiz ist ein Land von Tierfreunden. Für Büsi, Meersäuli, Hund und andere Haustiere machen sie fast alles. 80 Prozent der Schweizer verzichten sogar auf ihre Traumwohnung oder ein Haus, wenn sie ihre Liebsten nicht ins neue Heim mitnehmen können.

«Ein Haustierverbot ist für viele Mieter und Käufer ein Killerkriterium», sagt Moneypark-CEO Stefan Heitmann. «Das sollte insbesondere Vermietern, aber auch Architekten zu denken geben.»

In jedem dritten Haushalt der Schweiz lebt mindestens ein Haustier. Am häufigsten sind Katzen (21%) sowie Hunde (13,1%). In 7 von 100 Haushalten leben sogar mehrere Tierarten.

Zu diesem Schluss kommt eine Wohnstudie des Hypothekar-Spezialisten Moneypark und des Makler-Netzwerkes Alscasa.ch. Sie haben rund 1000 Menschen befragt.

Regionale Unterschiede sind gross

Familien sind besonders tierfreundlich. 60 Prozent halten ein Haustier. Bei Familien mit erwachsenen Kindern sind es noch knapp 50 Prozent. Anders die Lage in Single-Haushalten und Wohngemeinschaften: Dort sind Haustiere seltene Gäste.

Gross sind die Unterschiede bei der Haustierhaltung je nach Wohnort: Je ländlicher die Wohnlage, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein oder mehrere Haustiere hat. Auf dem Land halten knapp sechs von zehn Einwohnern Haustiere, in städtischen Zentren sind es weniger als 20 Prozent. (pbe)