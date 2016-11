1174 Tassen pro Jahr: Kaffee wird fast 8 Prozent teurer in der Schweiz

Die Tasse Kafi wird in der Schweiz immer teurer. Der Espresso kostete laut dem Bundesamt für Statistik im Oktober im Schnitt 4.19 Franken. Das ist 7,8 Prozent oder 30 Rappen mehr als noch im Vorjahr.

Laut einer anderen Umfrage vom Kaffee-Branchenverband Cafetier Suisse kostet auch der Kafi Crème mehr: Die Wirte verlangen im Schnitt mit 4.23 Franken 0,7 Prozent mehr als 2015. Dass der Anstieg hier nicht so stark ausfällt, liegt an einer anderen Berechnungsmethode.

Zürich am teuersten

Anders als in den Städten ist der Aufschlag für einen Kafi Crème vor allem in ländlichen Regionen sichtbar. Im Aargau stieg der Preis innerhalb des letzten Jahres im Schnitt um zehn Rappen.

Trotzdem keine Überraschung: Am meisten legen für die Tasse Kafi immer noch die Stadtzürcher hin. Sie bezahlen im Schnitt 4.41 Franken. Sie zahlen damit nicht nur schweizweit am meisten, sondern weltweit! Nach Zürich auch in den «Top 5»: Die Städte Genf, Basel und Bern.

Über den ganzen Kanton Bern gesehen, ist der Muntermacher dafür deutlich billiger. Dort kostet die Tasse mit 3.96 Franken fast ein Füfzgerli weniger als in Zürich – in keiner Region der Deutschschweiz ist sie billiger.

Schweiz weltweit auf Spitzenplatz

Obwohl das braune Gold immer teurer wird, ist es immer beliebter im Land: 2015 trank jeder Schweizer im Schnitt 1174 Tassen. Das sind 3,2 pro Tag – zehn Prozent mehr als letztes Jahr. Damit stösst sie weltweit auf einen Spitzenplatz vor, kaum eine Nationalität trinkt mehr.

Fest steht aber nur, dass die Norweger noch mehr Kaffee trinken. Weil die Zahlen für die meisten EU-Länder nicht einzeln ausgewiesen werden, gibt es keine klare Rangliste. Cafetier Suisse teilt aber mit, dass die Schweiz sicher unter den ersten fünf Ländern sei. Schweden und Finnland kämen aber in Frage, noch mehr Kaffee als die Schweizer zu konsumieren.