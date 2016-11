Schweizer Mittelstand steht im Vergleich gut da :  Wenig Nährboden für Populisten

Nein, wahrscheinlich wird Donald Trump (70) nicht US-Präsident. Doch sein überraschender Aufstieg zeigt: Populisten haben Aufwind – nicht nur in den USA: Marine Le Pen (48) vom rechtsextremen Front National argumentiert in Frankreich ähnlich wie der Rüpel aus den Vereinigten Staaten. Beide wollen weniger Freihandel und mehr Protektionismus. Unterstützung gibts von verunsicherten Mittelständlern. Von denen sehen sich viele als Verlierer der Globalisierung.

UBS-Ökonomen sehen für diese Entwicklung vor allem zwei Gründe: Einerseits die Tatsache, dass in den letzten 30 Jahren Arbeit und Kapital mobiler geworden seien. Was dazu führe, dass Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Tieflohnländer ausgelagert würden.

Andererseits stagnierten die Einkommen des Mittelstandes in vielen westlichen Industriestaaten seit fast drei Jahrzehnten.

Mittelstand nicht abgehängt

In der Schweiz zeigt sich ein anderes Bild. Denn im Gegensatz zu den grossen Industrieländern werde hier der Mittelstand wirtschaftlich nicht abgehängt, schreiben die Ökonomen der UBS.

Grund dafür ist unter anderem die geringe Teuerung. Diese hat dazu geführt, dass der Anteil der Einkommen am Bruttoinlandsprodukt stetig gestiegen ist. Zudem sind seit 2008 die tiefsten Löhne prozentual am stärksten angestiegen.

Ein weiterer Grund ist das duale Bildungssystem. Es biete auch Arbeitnehmern mit unterdurchschnittlichen Fähigkeiten eine hochstehende Ausbildung und damit höhere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, loben die Ökonomen.

Doch die UBS sieht nicht alles rosig. Zwar sinke mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit, arbeitslos zu werden – allerdings sinke auch die Chance für ältere Arbeitslose, einen Job zu finden. Hier eignen sich Massnahmen zur Förderung der Fort- und Weiterbildung älterer Arbeitnehmer und Anpassungen bei den Sozialausgaben, schreibt die Grossbank. (bam)