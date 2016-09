Französischer Sport-Discounter Décathlon kommt in die Schweiz

Auf die Plätze, fertig, los! Der französische Sportartikelriese Decathlon steht in den Startlöchern für den Eintritt in den Schweizer Markt. Noch in diesem Jahr will der Grossflächen-Discounter einen Online-Shop in der Schweiz aufschalten.

Im Netz erhältlich: 84 Sportarten, Zehntausende von Produkten, über American Football bis Yoga zu Tiefpreisen. So kostet im deutschen Online-Shop die Männer-Daunenjacke X-Light der Decathlon-Marke Quechua 35.99 Euro (39.20 Fr.), Damen-Wanderschuhe gibts bereits ab 16.99 Euro (18.50 Fr.).

Die Discount-Konkurrenz hatte es befürchtet: «Wenn Ketten wie Decathlon in die Schweiz kämen, hätten wir alle ein Problem. Die sind viel aggressiver als wir», sagte Otto’s-Chef Mark Ineichen (45) letzten November in der «Zentralschweiz am Sonntag» über den französischen Sportdiscounter. Gerüchte über einen Markteintritt gab es nicht erst 2015, sondern bereits in den 90er-Jahren.

Decathlon.ch ist schon live

Nun also doch: Bestenfalls vor dem Weihnachtsgeschäft geht der Schweizer Online-Shop von Decathlon auf. «Der Eröffnungstermin hängt leider noch von verschiedenen Faktoren ab. Vielleicht geht der Online-Shop auch erst 2017 live», bestätigt Sprecherin Genevieve Mulack von Decathlon Deutschland. Auf der Homepage decathlon.ch können sich hiesige Schnäppchenjäger bereits für die Shop-Eröffnung registrieren.

Der Markteintritt der Franzosen hängt vom Umbau des Decathlon-Verteilzentrums in Süddeutschland ab. Seit 2013 lagern in Schwetzingen 33’000 Artikel, 75 Prozent davon sind Eigenmarken. Um die Online-Offensive zu bewerkstelligen, wird das Lager in Schwetzingen gerade ausgebaut und automatisiert. Der komplette Internet-Versand für die Schweiz – ab Januar 2017 auch für den österreichischen Online-Shop – soll von dort aus abgewickelt werden.

10 bis 12 Läden in Planung

Und nicht nur das: Auch Decathlon-Filialen in Schweizer Städten werden von Schwetzingen aus beliefert. Frühestens 2017 könnten die ersten eröffnen. Das hörte BLICK von Insidern des Schweizer Sportfachhandels. «Derzeit werden intensiv Standorte um Genf herum gesucht», sagt ein Kenner der Sportszene, der anonym bleiben möchte.

Für die Standortsuche in der Schweiz ist die Zentrale am französischen Hauptsitz nahe Lille zuständig. Eine offizielle Bestätigung erster Ladenstandorte steht noch aus. Eine Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

In Deutschland, wo Décathlon gerade in Hamburg eine neue Filiale eröffnet hat, berichten Medien, dass jährlich zwischen 10 bis 12 neue Shops in Deutschland und der Schweiz hinzukommen sollen. Was die Zeitungen nicht schreiben: Die Verkaufsflächen in guten Schweizer Detailhandelslagen sind umkämpfter denn je.

Kleine Shops für Internet-Besteller?

Gut möglich, dass Decathlon in der Schweiz auf das Laden-Konzept «Click + Collect» zurückgreift. Die Kunden bestellen im Internet und holen ihr Produkt ab. Hierfür ist nur ein kleiner Shop mit rund 800 Quadratmetern nötig, weil dort nicht das ganze Sortiment abgebildet werden muss.

Für die Schweizer Sporthändler heissts nun: Anschnallen. Mit einem Umsatz von fast 10 Milliarden Franken im 2015 und 70’000 Mitarbeitern weltweit lässt Decathlon Schweizer Sporthandelsketten weit hinter sich. Ochsner Sport, SportXX und Athleticum machen zusammen einen Umsatz von gegen einer Milliarde Franken.

Zalando.ch machts vor

Der deutsche Online-Modehändler Zalando bedient Schweizer Kunden ebenfalls von einem deutschen Verteilzentrum aus. In Lahr (D), lediglich eine Autostunde von Basel entfernt, startete im August der Testbetrieb eines riesigen Warenlagers. Bis zum Weihnachtsgeschäft soll alles reibungslos laufen.

Vom Schwarzwald aus will der Modehändler Schweizer Bestellungen schneller abwickeln (BLICK berichtete). Derzeit liefert Zalando in der Schweiz einen Tag nach der Bestellung. Die Nähe Lahrs vereinfache die Lieferung am gleichen Tag in die Schweiz, sagt sie.

Zu welchen Konditionen Decathlon in die Schweiz liefert, ob die Retouren wie bei Zalando ebenfalls gratis sind etc. ist noch nicht klar. Was viele nicht wissen: Einen Fuss im Schweizer Markt haben die Franzosen bereits.

Laut Decathlon-Sprecherin Mulack können sich Schweizer Kunden über das Shopping-Portal Meineinkauf.ch Decathlon-Ware aus Deutschland in die Schweiz schicken lassen.

Der Umweg über Meineinkauf.ch wird jedoch bald nicht mehr nötig sein.