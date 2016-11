Schweiz leider Weltspitze: In Zürich ist Kaffee weltweit am teuersten

Um das Ranking zu erstellen, berechnete das Rechercheteam des deutschen Unternehmens Service Partner One den Durchschnittspreis vier verschiedener Kaffeearten:

Einer Tasse Kaffee im Büro.

Eines Latte Grandes bei Starbucks.

Eines Standard-Cappuccinos in einem unabhängigen Café.

Und einer Tasse Kaffee zu Hause.

Die Recherche in 75 Ländern betrachtet eine breite Variation an Quellen, um ein möglichst detailliertes Bild der Kaffeepreise in der jeweiligen Stadt zu erhalten.

Genf landete mit €2,82 auf Platz 71, gefolgt von Bern auf Position 72 mit €2,87 und Basel auf Position 73 mit €3,00. Das Schlusslicht bildet Zürich auf Platz 75 mit dem durchschnittlich höchsten Kaffeepreis von €3,24 – das sind umgerechnet 3,47 Franken. Angeführt wird das Ranking von Rio de Janeiro mit dem niedrigsten durchschnittlichen Kaffeepreis von €0,94 weltweit.

Der Index zeigt, dass der Preis einer Tasse Kaffee zu Hause und im Büro, in Städten des gleichen Landes, nicht nennenswert variiert, wohingegen der Preis für einen Kaffee in unabhängigen Cafés den grössten Unterschied der durchschnittlichen Kosten ausmacht. (red)