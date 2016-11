Schwedischer Möbelgigant setzt auf Star-Designer :  Ikea macht jetzt auch Mode

Wer bei Ikea nur an das klassische Billy-Regal oder das Kultsofa Klippan denkt, der muss umdenken. Die Schweden machen neu auch Mode. Zusammen mit dem britischen Modedesigner Kit Neale bringt Ikea die Sonderkollektion Spridd heraus.

Die Kleider kommen alles andere als nüchtern daher. Trendige Farben und hippe Muster erinnern an die 90er-Jahre. In Australien ist die Kollektion bereits im Handel. Im Frühling 2017 soll sie auch in Europa in die Läden kommen – in einer beschränkten Auflage.

Zelte und Camping-Geschirr

Damit nicht genug: Ikea will sich auch ein Stück des lukrativen Festivalgeschäfts sichern. Und nimmt Zwei-Personen-Zelte, Camping-Geschirr und Handtücher ins Sortiment auf. Dazu Taschen, in denen man alles transportieren kann, was man für ein dreitägiges Open Air braucht.

Die Idee des Designers hinter seiner Ikea-Kollektion? «Ich will das Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit ausdrücken, das Elektro, Hip-Hop und Grunge auslösen», sagt Kit Neale. Und damit den Lifestyle des 21. Jahrhunderts aufnehmen. «Denn der ist viel mobiler als noch vor wenigen Jahren.» (pbe)