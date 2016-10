Schwarmfinanzierung statt Steuergelder :  Bettel-Aktion für Aargauer Brücke

Normalerweise finanzieren Gemeinden ihre Bauprojekte mit Steuergeldern. Im Aargau geht man nun neue Wege: Der Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) lanciert heute die Crowdfunding-Plattform ideenkicker.ch.

Darauf wird erstmals ein Infrastruktur-Projekt der öffentlichen Hand zur Schwarmfinanzierung ausgeschrieben. Konkret geht es um eine Fussgänger-Brücke, die die beiden Aargauer Gemeinden Holderbank und Veltheim verbindet. Diese müsste saniert werden und ist derzeit geschlossen, aus Sicherheitsgründen.

Es geht um 20'000 Franken

Für die Renovation fehlt den Gemeinden aber das Geld. «Dank dem Crowdfunding können wir das Geld zusammenbringen», sagt LLS-Geschäftsführer Jörg Kyburz (54) zu BLICK.

Insgesamt wollen die Gemeinden so 20'000 Franken einsammeln. Für den Rest des Sanierungsbudgets in der Höhe von rund 90'000 Franken kommen die beiden Gemeinden und ansässige Unternehmen auf. «Ich bin überzeugt, dass wir das Geld zusammenbringen. Das Bedürfnis für die Brücke ist in der Bevölkerung gross genug», so Kyburz.

Die Gemeinden wollen mit ihrer Crowdfunding-Plattform künftig diverse Projekte aus der Bevölkerung unterstützen.