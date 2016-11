Schulbeginn erst um 9 Uhr :  Dank SBB dürfen Studenten länger schlafen

Berufspendler können ein Lied davon singen: Zu den Spitzenzeiten am Morgen und am Abend sind die Züge voll besetzt, Sitzplätze ein begehrtes Gut. 57 Prozent der Kunden reisen während der Hauptverkehrszeiten. Die SBB versuchen seit Jahren, diese sogenannten Pendlerspitzen zu brechen.

Heute nun haben die SBB eine bahnbrechende Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern bekannt gegeben. Die Vorlesungen des neu gegründeten Departements Informatik auf dem Campus Zug-Rotkreuz beginnen neu erst um 9 Uhr morgens. Und enden nicht alle auf einen Chlapf. Sondern gestaffelt um 11.25, 15.20, 18 oder 20.55 Uhr. 600 Studenten sind von den Neuerungen betroffen.

Mehr Zeit zum Lernen

René Hüsler (52), Direktor des Departements Informatik der Hochschule Luzern, ist begeistert vom Projekt. «Den Studenten stehen so mehr Sitzplätze zur Verfügung, sie können in Ruhe lernen oder sich auf Vorlesungen vorbereiten», sagt er.

Auch für die SBB hat die neue Vorlesungsplanung nur Vorteile. «Während der Hauptverkehrszeiten ist die intensiv genutzte Strecke Luzern–Zug–Zürich weniger stark ausgelastet», sagt Michael Berchtold (48), Leiter SBB Personenverkehr Region Mitte.

18’500 Studenten weniger

2014 waren rund 194’000 Studenten an den zehn grössten Schweizer Hochschulen eingeschrieben. «Eine Studie hat gezeigt, dass gestaffelte Vorlesungszeiten durchaus einen Effekt auf die Pendlerspitzen haben: Rund 18’500 Studenten – also 16 Prozent – könnten so ausserhalb der Hauptverkehrszeit am Morgen zwischen sieben und acht Uhr reisen», schreiben die SBB.