Schub dank Trump :  Dollar bald auf 1.17 Franken?

Weil Donald Trump (70) der US-Wirtschaft mit seinen fiskalpolitischen Massnahmen neuen Schwung bringen will, soll der Dollar auf Höhenflug gehen. Das sagt die Bank ABN Amro voraus, eine der Top-Adressen für Devisenhandel.

In den nächsten zwölf Monaten könnte die US-Währung so stark klettern, dass sie bis zu 1.17 Franken kostet, zitiert «Cash.ch» die holländischen Experten. Die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley prophezeit einen Anstieg von bis zu 1.16 Franken.

Wichtige Rolle der SNB

Erst letzte Woche hatte der Dollar einen Stand von 1.013 Franken erreicht – so stark war er seit Januar 2016 nicht mehr gewesen. Klettert er gar auf 1.17, würde der Höchststand von April 2009 erreicht.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) trage ihren Teil zur Dollar-Hausse bei, so die Experten. Sie stemmt sich mittels Interventionen mit aller Kraft gegen eine weitere Aufwertung des Frankens gegenüber dem schwächelnden Euro. Da dessen Krise auch 2017 weitergehe, würden sich die SNB-Interventionen in einem überproportional steigenden Dollar entladen.

Allerdings hatte der stellvertretende SNB-Direktor Dewet Moser (56) erst kürzlich gesagt, den «Preisfindungsmechanismus letztlich den Kräften von Angebot und Nachfrage» zu überlassen. Mit anderen Worten: Die SNB würde nicht mehr so strikt intervenieren, in der Folge würde auch der Dollar nicht so stark steigen.

Folgen für die Schweiz

Angenommen, der Dollar würde erstarken und die Franken-Parität hinter sich lassen, dann ist die Milchbüchlein-Rechnung schnell gemacht: Reisen in die USA würden teurer, Shopping in amerikanischen Online-Läden ebenfalls. Dagegen gäbe es für die Exportwirtschaft seit langem wieder einmal Grund zum Jubeln: Die USA sind mit 27 Milliarden Franken (13,5 Prozent) nach Deutschland zweitwichtigster Abnehmer von Schweizer Ausfuhren.