Schock für Mutter am Flughafen :  Airline liefert falschen Buben ab

Schock für eine Mutter: Maribel Martinez (38) will am John-F.-Kennedy-Flughafen in New York ihren fünfjährigen Sohn abholen. Er war in den Ferien bei Verwandten in der Dominikanischen Republik. Angestellte der US-Fluggesellschaft JetBlue sollten ihn auf der Rückreise begleiten und an seine Mutter abliefern. 100 Dollar Aufpreis hat sie dafür bezahlt.

Doch dann erlebt Martinez eine böse Überraschung: Aus dem Flugzeug steigt nicht ihr Sohn Andy, sondern ein fremder gleichaltriger Bube! Die Flugbegleiter übergeben ihr das falsche Kind. Es hat sogar Andys Reisepass bei sich. «Ich dachte, er wurde entführt», sagte die entsetzte Mutter zu «New York Daily News». «Ich dachte, ich würde ihn nie wieder sehen.» Laut Martinez brauchte JetBlue über drei Stunden, um herauszufinden, wo ihr Sohn war.

Mutter geht rechtlich gegen Airline vor

Der steckte in Boston. Offenbar ist es am Startflughafen zu einer Verwechslung gekommen. Beide Kinder flogen von der Dominikanischen Republik aus in die USA. Wie die Pässe vertauscht werden konnten, ist noch nicht bekannt.

JetBlue kündete nun an, den Fall zu untersuchen. Immerhin wurde Martinez der Ticketpreis erstattet, obendrauf erhielt sie einen Gutschein von 2100 Dollar für künftige Flüge. Kein Trost für die Mutter. Sie will mit einem Anwalt gegen die Airline vorgehen. (bsh)