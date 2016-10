Schneespass auf dem Gletscher :  Die Skisaison ist schon eröffnet

Goldener Herbst im Unterland, aber in der Höhe startet bereits die Wintersaison. Bisher waren erst die Profis in Saas-Fee VS unterwegs: Seit Juli trainierten dort täglich bis zu 80 Teams. Doch ab heute können auch begeisterte Amateure auf dem Gletscher in die Kurven liegen. Das Winterskigebiet mit knapp 40 Kilometern präparierter Pisten ist offiziell eröffnet.

Ohnehin offen ist das Skigebiet Zermatt VS, wo bis zu 21 Kilometer Pisten ganzjährig zugänglich sind. «Am Samstag eröffnen wir weitere sechs Kilometer», sagt Sandra Stockinger, Marketingleiterin der Zermatt Bergbahnen. «Ab 26. November ist das ganze Gebiet offen.»

Nicht alle Gletscher sind offen

In anderen Gletschergebieten hält man sich noch zurück. Laax GR ist geschlossen. Und im Gebiet Glacier 3000 von Gstaad BE und Les Diablerets VD finden noch bis 28. Oktober Revisionsarbeiten statt.

«Wir diskutierten lang, ob wir eröffnen sollen», sagt Peter Reinle, Marketingleiter bei den Titlis Bahnen in Engelberg OW. «Aber es braucht noch etwas Schnee. Steine auf der Piste freuen die Gäste ja auch nicht.»

So kann Saas-Fee (Eigenwerbung: «Schneesicherstes Skigebiet Europas») noch ein paar Wochen punkten.