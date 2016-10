Schluss mit gratis – ab jetzt 5 Rappen :  «Die Säckli dürften ruhig teurer sein»

Den weissen Gratissäckli an der Kasse geht es an den Kragen! In zehn Zürcher Coop-Filialen gibts seit heute nur noch Säckli für 5 Rappen. Bis im Frühjahr 2017 sollen die ökologischen Raschelsäcke in allen 850 Coop-Filialen in der ganzen Schweiz erhältlich sein.

Bei der Migros gibts die neuen 5-Rappen-Säckli ab dem 1. November schweizweit in 600 Filialen. Sie sind dicker und etwas grösser. Und bestehen zu 100 Prozent aus umweltschonendem Recycling-Kunststoff.

Erfahren Sie im Video von Coop-Sprecher Urs Meier, wie ökologisch, die Säckli wirklich sind. Und was die Kunden davon halten, dass sie künftig ein Fünferli pro Raschelsäckli berappen müssen. (pbe)