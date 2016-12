Schloss Sonnenberg :  Schlossherr Baha stellt die Arbeiter auf die Strasse

Thurgauer Schlösser sorgen für Schlagzeilen. Auf Schloss Eugensberg am Bodensee erlebt Pleitier Rolf Erb seine letzten Tage als Schlossherr, bevor er in den Knast geht. Auf Schloss Sonnenberg, rund 25 Kilometer südlich, heisst der Schlossherr Christian Baha (48). Der österreichische Finanzunternehmer und Hobby-Schauspieler will das Anwesen für zwölf Millionen Franken renovieren, liegt aber über Kreuz mit der Gewerkschaft Unia.

Die Arbeiten lässt Bahas Betreiberfirma, die Schloss & Gut Sonnenberg AG, von Polen und Österreichern ausführen. Sie erhalten knapp 3000 Franken im Monat, müssen gemäss Arbeitsvertrag 50 Stunden die Woche arbeiten und gratis Überstunden leisten. Immerhin sind Kost und Logis im Baucontainer inbegriffen.

Man baue nur für den Eigenbedarf und müsse sich an keinen Gesamtarbeitsvertrag halten, pflegt Bahas Anwalt Vorwürfe der Unia zu kontern, die Arbeitsbedingungen verstiessen gegen die in der Schweiz geltenden Mindestlöhne. Zudem beschäftige die Schloss & Gut AG «in erster Linie langjährige Mitarbeiter, die bereits auf anderen Baustellen in Europa eingesetzt waren». Man lege überdies «Wert auf hohe Qualität und auf die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter», so der Anwalt weiter.

Im Winter ruhen die Arbeiten

Ganz so stark am Herzen, wie die schönen Worte vermuten lassen, liegt das Wohl der Mitarbeiter Baha dann aber doch nicht: Denn nun wurden fast alle entlassen. Von den zu Spitzenzeiten mehr als 30 auf dem Schloss beschäftigen Arbeitern sind derzeit nur noch fünf unter Vertrag, bestätigt Bahas Anwalt eine Meldung von Radio Top. Der Rest wurde gekündigt, oder die Verträge wurden einvernehmlich aufgelöst.

Im Winter werde auf dem Schloss Sonnenberg wie auf anderen Baustellen die Bautätigkeit eingestellt, lautet die Begründung. Das verbliebende Personal habe ausschliesslich Schutz- und Kontrollaufgaben. Es muss sicher stellen, dass es nicht zu Schäden an der historischen Bausubstanz kommt.

Sobald es die Witterung erlaube, werde man die Arbeiten wieder aufnehmen, betont Bahas Anwalt. Die Pläne, das Schloss zu renovieren und dereinst wieder als Kleinod erstrahlen zu lassen, gälten nach wie vor.

Einige der Gekündigten würden nun der Arbeitslosenkasse zur Last fallen, kritisiert Unia-Gewerkschafter Stefan Brülisauer. Das kümmert die Schloss & Gut wenig: Die Kündigungen seien definitiv. Für die Arbeiten im Frühling würden andere Handwerker benötigt, teilt der Anwalt mit.