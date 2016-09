Bahn wills nur noch selber tun :  Schluss mit SBB-Tickets am Kiosk

Endstation für die SBB-Tickets am Kiosk, bei der Post und in Migrolino-Läden: Ab 2018 wollen die SBB nur noch über ihre eigenen Verkaufskanäle Billette und Abos verkaufen. Die Verträge mit Dritten würden nicht mehr verlängert, schreiben die SBB in einer kurzen Medienmitteilung. Betroffen davon sind 52 Verkaufsstellen.

Als Grund für die Auflösung der Verträge nennen die SBB die sinkenden Absätze. Laut Mitteilung ist der Anteil von verkauften Tickets über diesem Kanal während der letzten Jahre auf unter ein Prozent gesunken.

Billette würden heute hauptsächlich über Ticketautomaten sowie über die SBB-Website und Mobile-App gekauft. Die elektronischen Verkaufskanäle der SBB konnten gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 40 Prozent oder 18 Millionen Tickets vorweisen.

Mit dieser Massnahme wollen die SBB rund 5 Millionen Franken pro Jahr an Vertriebskosten einsparen. Die Konsequenz ist ein Abbau von Leistungen: Bediente Verkaufsstellen werden somit immer seltener. Gerade für ältere Personen ist das ein Problem: Die Bedienung von Automaten gestaltet sich für diese Personen oftmals schwierig. (hoa)