SBB-Personenverkehrs-Chefin Jeannine Pilloud über ein Jahr Swisspass :  «Diese Polemik mit der Hygiene verstehe ich nicht»

Der Swisspass ist ein Schnellschuss. Die Folie des Kärtli löst sich bereits, Halbtax und Gleis 7 lassen sich nicht darauf vereinen, auch Verbund-Abos nicht!

Das Projekt war nie als Big Bang gedacht. Und wir hatten am Anfang auch nicht den Plan, Abos anderer Verbundsysteme draufzupacken. Aber es ist richtig: Wir mussten bald einsehen, dass es ein Bedürfnis ist, Streckenabos auf den Swisspass zu laden. Ende Jahr stossen erste Regionalverbunde mit Mobilis und Unireso dazu. Der ZVV folgt später. Aber ich wehre mich gegen den Vorwurf, ein Schnellschuss abgefeuert zu haben. Apropos Folie beim Kärtchen: Das ist bedauerlich. Der Hersteller hat hier Besserung versprochen. Der Ersatz von defekten Karten ist für den Kunden natürlich gratis.

Überwachung und totale Kontrolle: Der Swisspass speichert regelmässig Daten seiner Träger!

Ich gebe zu: Wir haben das mit dem Datenschutz unterschätzt. Der Austausch mit dem Datenschützer war da sehr lehrreich. Heute werten wir die Daten nicht mehr aus. Die Datenbank im Hintergrund dient lediglich dazu, die Kontrolle zu ermöglichen. Konkret: Es geht nur darum zu wissen, ob jemand ein gültiges Ticket besitzt. Gleich nach der Kontrolle werden die Daten gelöscht. Eine Rückverfolgung ist dann nicht mehr möglich. Sollten wir die Daten einmal auswerten wollen, muss dafür eine Einwilligung des Kunden vorliegen.

Der Swisspass ist eine Virenschleuder. Kredit- und Debit-Karten muss man auch nicht aushändigen!

Man muss den Swisspass nicht mehr unbedingt aushändigen. Sofern man weiss, wo sich das Lesebereich des Kontrollgeräts befindet, kann man das Kärtli auch selber dorthin halten. Viele unserer Kontrolleure kontrollieren den Swisspass bereits aus der Distanz. Diese Polemik mit der Hygiene verstehe ich nicht.

Skipässe, Konzerttickets, Hotelcard... Der Swisspass soll sich auf die primären Bedürfnisse der Reisenden und Pendler fokussieren! Und die automatische Erneuerung sorgt erst noch für rote Köpfe.

Der Reihe nach: Der Swisspass ist keine reine SBB-Entwicklung, sondern ein Gemeinschaftsprojekt aller Mobilitätsverbände, also der gesamten öV-Branche. Aber ja: Man hätte das eine oder andre sicher besser und auch klarer kommunizieren können. Zu den Erneuerungsvorwürfen: Die Zahl jener Kunden, die den Swisspass nicht verlängern will, liegt im Promillebereich. Alle Kunden erhalten 60 Tage vor Ablauf einen Brief zugeschickt, wo sie über die Verlängerungsoptionen klipp und klar aufgeklärt werden. Wir haben den Auftrag, der grossen Mehrheit unserer Kunden Rechnung zu tragen und nicht einer verschwindend kleinen Minderheit.

Das Smartphone ist die Zukunft. Mit dem physischen Swisspass setzen die SBB auf das Relikt Plastikkärtli!

Der Swisspass ist keine App! Und wir haben auch kein Plastikkärtchen erfunden, sondern ein System. Das Trägermedium hätte auch ein Chip im Ohr sein, wir haben uns halt für das Kärtchen entschieden. Das war auch richtig so, weil wir die Auflage hatten, das Foto des Besitzers darauf abzubilden. Aber ich gebe Ihnen recht: Wir werden wohl nicht mehr Generationen von Karten herausbringen. Eins will ich noch betonen: Wir wollen mit dem Swisspass den Kunden etwas Innovatives offerieren, sie müssen es aber nicht haben unbedingt kaufen. Und: Den SwissPass können Sie ab nächstem Jahr auf dem Smartphone haben, da brauchen Sie keine Karte mehr.