Rundgang durch die neue Filiale :  So schaut Coops «Laden der Zukunft» aus

Alle 13 bis 15 Jahre erneuert Coop sein Supermarkt-Konzept. Jetzt ist es wieder soweit. Nach zweijähriger Testphase im Verborgenen irgendwo in Schönbühl BE eröffnet der Basler Grossverteiler in Zumikon ZH nun den ersten Laden mit neuem Supermarkt-Konzept.

«Einkaufen ist etwas Emotionales. Einkaufswelt und Kundenbedürfnisse haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Dem tragen wir mit unserem neuen Ladenkonzept Rechnung, indem wir vor allem den Kunden wieder stärker ins Zentrum rücken», sagt Coop-Chef Joos Sutter (51).

Pick-up-Stationen, elektronische Preisschilder, LED-Beleuchtung, Marktatmosphäre, Bezahlstationen und Co.: Im Video-Rundgang sehen Sie, wie Coop seine über 850 Supermärkte schweizweit inszenieren will. Die ersten 40 Läden werden im nächsten Jahr entsprechend dem neuen Konzept umgebaut. (uro)