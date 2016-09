Revolution im Detailhandel :  Lidl bringt den Feierabend-Rabatt

Was für eine Kampfansage an die Konkurrenz! Lidl testet in seiner Vorzeigefiliale in Winterthur Töss ZH den sogenannten «Rush-Hour-Rabatt». Konkret: Wer zwischen 17 Uhr und Ladenschluss einkauft, bekommt 20 Prozent auf alles. Ausgenommen sind lediglich Spirituosen, Feuerwerkskörper, Tabakwaren, Wertmarken, Reisen und gebührenpflichtige Kehrichtsäcke.

Dass Lidl für den Feierabend-Rabatt, den es in dieser Form bisher noch bei keinem anderen Detailhändler gab, die Winterthurer Filiale ausgesucht hat, erstaunt nicht. Sie liegt direkt an der Autobahn A1. Abend für Abend stauen sich dort Tausende Pendler aus der Ostschweiz.

«Bei Lidl einkaufen anstatt im Stau Zeit zu verlieren»

«Die Idee zu dieser Aktion ist entstanden, da der Verkehr in Winterthur Töss um diese Zeit täglich fast still steht und alle im Stau warten müssen», sagt Sprecherin Corina Milz zu BLICK. «Unsere Lösung dieses Problems: Bei Lidl einkaufen anstatt im Stau Zeit zu verlieren.»

Der «Rush-Hour-Rabatt» kommt überraschend. Discounter arbeiten in der Regel nicht mit Rabatten. Höchstens bei Filialeröffnungen kommt man einmal in den Genuss von 10 Prozent Rabatt.

Konkurrenz unter Druck

Ob die Aktion auf weitere Läden in der Schweiz ausgeweitet wird, kann Lidl-Sprecherin Milz noch nicht sagen. «Da es das erste Mal ist, dass wir eine Rush-Hour-Aktion durchführen, werden wir die Aktion zunächst beobachten und schauen wie es von der Kundschaft angenommen wird, bevor wir über weitere Schritte entscheiden», sagt sie.

Eines ist klar: Die Konkurrenten werden den Test mit Argusaugen beobachten. Denn auch sie machen einen Grossteil ihres Umsatzes zwischen 17 und 20 Uhr. Kampflos werden sie Discounter Lidl das Feld also mit Sicherheit nicht überlassen.