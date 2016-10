Rekord Weltrekord für höchstes Sandwich in New York gebrochen

New York – Ein Lebensmittelhersteller aus dem US-Bundesstaat Texas hat den Rekord für das höchste Sandwich der Welt gebrochen. Irwin Adam stapelte in New York am Samstag (Ortszeit) 44 mit Salami belegte und mit Senf beschmierte, getoastete Scheiben Weissbrot aufeinander.