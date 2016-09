Nicht schon wieder: Erneut muss Postfinance eine Systempanne melden. Und dies nur wenige Tage, nachdem das E-Banking-System des gelben Riesen den Dienst versagte. Bei BLICK meldeten sich mehrere Leser, die um die Mittagszeit ihren Lunch mit der Postkarte berappen wollten. Vergebens. Die Bezahlterminals konnten offenbar keine Transaktionen verbuchen.

Postfinance-Sprecher Johannes Möri bestätigt die Panne auf Anfrage von BLICK: «Heute um die Mittagszeit hatten wir beim Kartengeld während rund fünf Minuten Performanceprobleme.» Dies habe dazu geführt, dass kurzzeitig nicht mit den Postfinance-Karten bezahlt werden konnte. «Wir bedauern, wenn dadurch Unannehmlichkeiten entstanden sind», teilt Möri mit.

Die aktuelle Panne reiht sich in eine Serie von Vorfällen ein. Vor einem Jahr erhielt etwa ein Luzerner Kunde auf dem Online-Portal Einblick in fremde Kontodaten.

Auch die Raiffeisen-Bank hatte über das Wochenende mit Problemen zu kämpfen. So konnten sich einige Kunden nicht mehr in ihre Konten einloggen. Grund: Am Samstag hatte die Bank eine neue Version der E-Banking-Software eingespielt. Dabei sei ein technisches Problem aufgetreten.