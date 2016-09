Preisvergleich :  Hier ist das iPhone 7 am günstigsten

Ab heute können Apple-Fans das neue iPhone 7 vorbestellen. Telekomanbieter haben ihre Verkaufspreise bekannt gegeben, worauf das Vergleichsportal Verivox einen Preisvergleich erstellt hat.

Verivox-Experte Ralf Beyeler hat die Kosten für ein iPhone 7 mit 32 GB Speicher, für das Abo und die Nutzung des Telefons berücksichtigt.

Wer sein Gerät fast ausschliesslich für das mobile Internet benutzt und im Monat höchstens 15 Minuten telefoniert, hat üblicherweise ein Flatrate-Abo. Bei Salt zahlt er mit der Anschaffung des iPhone 7 am wenigsten. Mit dem Abo Plus Swiss entstünden innert 24 Monaten Kosten von Total 2040 Franken. Bei Swisscom summieren sich Kosten für Abo und Telefon auf 2245 Franken, und bei Sunrise käme die Neuanschaffung mit 2317 Franken am teuersten zu stehen (Tabelle).

Für jene, die gerne mehr telefonieren, kommt UPC infrage. Wer jeden Monat 100 Minuten telefoniert, 30 SMS verschickt und maximal 1 GB Daten überträgt, fährt mit dem UPC Mobile Unlimited 2000 am besten (1699 Franken). Auch hier käme die Anschaffung bei Sunrise am teuersten (1957 Franken).

Beyeler merkt jedoch an, dass das iPhone 7 für diese noch günstiger käme, wenn sie es direkt im Apple-Store kaufen und sich ein Pre-Paid Abo «Smart Flat» in einer Aldi-Filiale besorgen würden.

Wer das Telefon nur wenig nutzt, fährt wieder mit Salt am günstigsten. Für 30 Minuten monatlich Telefonieren, 10 SMS und 200 MB Daten kämen die Kosten mit einem Salt Plus Start auf 1272 Franken. Hier fahren die Swisscom-Kunden am schlechtesten. Mit dem Swisscom Natel Light S zahlen die Kunden 1725 Franken innert 24 Monaten.

Für Wenignutzer gibt es allerdings einen Trick. Laut Experte Beyeler lohnt es sich in gewissen Fällen, wenn die Konsumenten das Gerät zum vollen Preis kaufen und sich dann eine günstige Pre-Paid-Karte besorgen. «Entscheiden sich die Kunden für ein Prepaid-Angebot oder ein Abo mit geringer Mindestvertragslaufzeit sind sie ausserdem flexibler und können den Anbieter wechseln, wenn die Abos günstiger werden», erklärt er. Für diese Kunden wäre Sunrise mit dem Prepaid Budget 10 die günstigste Option. Die Kosten betragen nur 997 Franken. (ogo)

Für die Berechnung berücksichtige Verivox jeweils das günstigste Abo pro Anbieter. Coop hat die Preise für sein iPhone-Angebot noch nicht bekanntgegeben.