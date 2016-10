Politiker zum Filialen-Kahlschlag :  «Die Post darf sich nicht entmenschlichen»

Mit dem Entschluss, bis zu 600 Poststellen zu schliessen, stösst die Post viele vor den Kopf. Doch während die Gewerkschaften ausrufen, geben sich Politiker zurückhaltender.

«Die geplante Schliessung erfreut mich ganz und gar nicht», sagt Martin Candinas (36, CVP) zwar. Doch weil immer weniger Briefe verschickt würden, stünde der gelbe Riese unter Druck. «Wir gehen ja alle weniger auf die Post», sagt der Nationalrat. Doch er mahnt: «Bei allen Massnahmen muss die Post den Kunden im Fokus haben.»

Die Strategie, dass die Post dank Agenturen (etwa Volg-Läden) und Abholstellen präsenter ist, begrüsst er. «Wichtig ist, dass die Zugangspunkte flächendeckend sind und der Service und die Qualität überall stimmen.» Er werde sich zur Wehr setzten, wenn Umstrukturierungen nur auf Kosten des Berggebiets erfolgten, so der Bündner.

Kein Problem mit Agenturen

Dass die Post vermehrt auf Agenturen setzt, stört ihn nicht. «Der Volg in meinem Dorf hatte Freude auch als Postagentur zu dienen. So konnte er Zusatzeinnahmen generieren».

Allerdings fürchtet er, dass die Post die Abgeltungen an die Postagenturen reduzieren könnte. «Hier erwarte ich ein klares Bekenntnis zu den heutigen Abgeltungen».

Edith Graf-Litscher (52) sieht es ähnlich: «Ich erwarte, dass sich die Post nicht ganz entmenschlicht», sagt die SP-Nationalrätin. Sie müsse auch die Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung wahrnehmen.

Die Post will sich öffnen und mehr auf die Bevölkerung zugehen. Das kommt bei Graf-Litscher gut an. «Die Post müsste vor Ort gemeinsam mit der Bevölkerung schauen, was deren Bedürfnis ist. Das erwarte ich von der Post.»