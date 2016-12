Plus 130 Prozent! :  Bitcoin-Jünger warnen vor Crash

Das ist der Traum aller Zocker und Investoren: Ein Plus von mehr als 130 Prozent allein in diesem Jahr. Knapp 440 Dollar war ein Bitcoin Anfang 2016 wert, gestern lag die Kryptowährung bei fast sagenhaften 980 Dollar. Die psychologisch wichtige Marke von 1000 Dollar ist zum Greifen nah.

Dunkle Erinnerungen werden wach: An die Bitcoin-Blase, die 2013 platzte und die digitale Währung dramatisch einbrechen liess. Oder an den Tag im vergangenen August, an dem die Bitcoin durch einen Hackerangriff 20 Prozent an Wert verlor.

Doch was sind Bitcoins überhaupt? Die Idee zu dieser digitale Währung stammt aus der Hackerszene. Seit 2009 ist Internetgeld unter vielen Namen im Umlauf. Bitcoins sind am bekanntesten. Deren Wert ist an keine andere Währung gekoppelt. Man kauft sie auf Handelsplattformen im Netz mit echtem Geld wie Euro oder Dollar.

Bitcoin breitet sich in der Schweiz aus

Seit 11. November gibt es Bitcoins auch an SBB-Automaten, kürzlich nahmen die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young am Sitz in Zürich einen Bitcoin-Automaten in Betrieb. Auch in der Stadt Zug kann mit der Zockerwährung bezahlt werden. Es hat den Anschein, dass sich Bitcoin langsam auch in der Schweiz ausbreitet.

Die Preise der Bitcoins werden vor allem in China gemacht. In der Volksrepublik finden laut Experten 90 Prozent des weltweiten Bitcoin-Handels statt – obwohl die chinesische Zentralbank die Kryptowährung verboten hat. Finanzexperten macht die aktuelle Kursexplosion Sorgen.

Kursexplosion schürt Ängste vor Crash

Wie die «Financial Times» heute berichtet, könnte es sich hier um eine neue Spekulationsblase handeln. Selbst Bitcoin-Jünger hätten Schwierigkeiten, den Kursanstieg zu erklären.

«Es hat etwas vom Wilden Westen», zitiert die US-Finanzzeitung Mark Williams, der an der Boston University unterrichtet. Seit ihrer Geburt verfolgt Williams die Entwicklung von Bitcoin. Was den Preis am Ende wirklich treibt, ist seiner Meinung nach noch immer «unklar». (uro)