Pharmaindustrie Novartis erhält grünes Licht für zweites Biosimilar in den USA

HOLZKIRCHEN/WASHINGTON - Die Novartis-Tochter Sandoz kann ihr Nachahmemedikament Erelzi in den USA vertreiben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Zulassung für sämtliche Anwendungen des Präparats erteilt, schrieb Novartis am Dienstagabend in einer Mitteilung.