Personal leistet Überstunden :  Heisser Herbst rettet den Bergsommer

Der Sommer wollte kaum beginnen, nun zieht er sich bis tief in den Herbst. Ausserordentliche Temperaturen und Sonne locken an Wochenenden Tausende Schweizer in die Bergen.

Das freut die Gastrobranche. In Hotels und Restaurants leistet das Personal derzeit Überstunden, kurz vor dem Saison-Ende geben sie nochmals Vollgas. «Dank dem schönen Wetter kommen viele einheimische Gäste», sagt Franz Sepp Caluori (56), Präsident Gastro Graubünden. Nicht nur in den Tourismus-Orten sei viel los, sondern auch in den Tälern und entlang der Wanderwegen. «Manche Restaurants haben sogar ihre Saison verlängert», so Caluori. Der schlechte Sommerbeginn werde mehr als kompensiert.

Das sieht auch Gastrosuisse-Vizepräsident Ernst Bachmann (70) so: «Der September ist ein Geschenk des Himmels.» Alle Restaurants mit Gärten und Terrassen profitierten davon. «Logisch, dass es dann Überstunden gibt. Meine Leute wissen, dass sie bei schönem Wetter mehr arbeiten müssen.» Das werde aber alles kompensiert.

Viel zu tun gibt es auch in den Hotels: Momentan seien an Wochenenden in den Berggebieten viele Hotels ausgebucht, sagt Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig (58). «Der Juni war für die Hotelbranche ein Monat zum abhaken. Das schöne Wetter im Spätsommer hilft enorm.»

Zwar könnten Ende Woche die Temperaturen leicht einbrechen. Doch in 14 Tagen beginnen schon die ersten Herbstferien. «Wir hoffen, dass das schöne Wetter durchhält», sagt Züllig.