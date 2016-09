Osterweiterung im Bier-Regal :  Coop verkauft Pilsner Urquell mit Polen-Warnung

Pilsner Urquell gibt's bei Coop seit eh und je. Doch seit ein paar Tagen springt Büchsen-Käufern diese Warnung ins Auge: «Nigdy jezdze po alkoholu» - das ist Polnisch und heisst auf Deutsch etwa soviel wie: «Fahren Sie nie unter Alkoholeinfluss». Prominent und unverkennbar ist der Hinweis auf den grünen Bierdosen des tschechischen Bierbrauers Pilsner Urquell angebracht.

Ein tschechisches Bier mit einem polnischen Warnhinweis – wie ist sowas möglich? «Bei internationalen Biermarken ist es gängig, dass die gleiche Verpackung in mehreren Ländern zum Einsatz kommt», schreibt Coop auf Anfrage. Die Dosen seien in mehreren Sprachen beschriftet.

Lieferengpass beim Importeur?

Das wundert Stefan Müller (49), Inhaber der Firma Drinks of the World. Der Bierspezialist hat ein riesiges Sortiment an internationalen Bieren. «Bei uns sind die Flaschen und Dosen der Marke Pilsner Urquell auf Deutsch beschriftet.» Das besagte Pilsner ist nicht etwa ein Nischenbier – es gehört zu den Bestsellern bei Coop.

Meier vermutet, dass ein Lieferengpass beim Importeur der Grund dafür sein dürfte. Tatsächlich handelt es sich bei den Lieferanten von Coop und Drinks of the World um verschiedene Firmen. Der Detailhandelsriese bezieht das Pilsner Urquell vom Branchengiganten SAB Miller, Müller vom Schweizer Importeur Ausländische Biere AG.

Importiert Coop sein Pilsner parallel? «Nein», heisst es dort auf Anfrage: Doch die Dosen seien offensichtlich für den osteuropäischen Markt gedacht.

Falsch gemacht hat Coop aber dennoch nichts. Die Zutaten sowie die Bezeichnung des Produkts sind in auch auf Deutsch angebracht, da es sich um ein Produkt für den EU-Raum handelt. Somit werden die gesetzlichen Bestimmungen punkto Deklaration eingehalten.