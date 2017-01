Plus 3,5% im Jahr 2016 :  Migros LeShop erzielt rekordhohen Umsatz

Der stationäre Detailhandel ist in der Krise, doch online läuft das Geschäft besser denn je. Zumindest bei Migros. Deren Online-Supermarkt LeShop hat im vergangenen Jahr so viel verkauft wie noch nie und erreichte mit 182,1 Millionen Franken einen rekordhohen Umsatz. Das sind 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie LeShop am Dienstag mitteilte. Das Wachstum zum vierten Mal in Folge begründet LeShop mit neuen Lieferzeiten und dem neuen Design des Online-Shops.

Kunden shoppen vermehrt online

LeShop profitierte aber auch vom Trend. Immer mehr Konsumenten sind mit den neuen Technologien vertraut, Online-Shopping wird beliebter. Im Jahr 2020 werden die sogenannten Digital Natives in der Schweiz sogar den grösseren Teil der Bevölkerung ausmachen, prognostiziert LeShop-Chef Dominique Locher in der Mitteilung. Er ist darum auch für die Zukunft optimistisch. (sda)