Online-Händler der Migros liefert schon um 6.30 Uhr :  LeShop zielt auf Frühaufsteher ab

Die Online-Händler liefern sich einen Wettkampf, wer die Ware am schnellsten zum Kunden bringt. Doch nicht nur die Geschwindigkeit zählt, der Zeitpunkt der Lieferung ist ebenso wichtig. Die Migros-Tochter LeShop zielt nun auf Frühaufsteher ab. Sie liefert seit Anfang Monat schon ab 6.30 Uhr.

Das Angebot gilt von Dienstag bis Samstag und ist vorerst auf die Westschweiz, das Wallis und die Region Bern begrenzt. Weitere Regionen sollen folgen. Lieferant ist wie zu anderen Tageszeiten bei LeShop die Schweizerische Post. Für die Frühlieferung muss zwei Tage im Voraus bis um Mitternacht bestellt werden.

«Weit verbreitetes Bedürfnis»

Mit dem neuen Service decke man ein weit verbreitetes Kundenbedürfnis ab, sagt LeShop-Chef Dominique Locher: «Viele Kunden sind früh unterwegs und wollen den Einkauf erledigt haben, bevor sie aus dem Haus gehen.» Die ersten Reaktionen seien viel versprechend. Neben Privaten richtet sich das Angebot auch an Kinderhorte, Tagesschulen und Büros, die sich Nahrungsmittel für den Mittagstisch liefern lassen.

Den Kunden in der Westschweiz, dem Wallis und der Region Bern stehen bei LeShop nun fünf Zeitfenster zwischen 6.30 und 20.00 Uhr für die Heimlieferung zur Wahl. In Lausanne und Genf sind es neun Zeitfenster. Seit Mitte Juli können auch Kunden aus den Regionen Biel/Solothurn, dem Tessin und der Agglomeration Zürich die Lieferzeit auf bestimmte Zeitfenster eingrenzen.

Tempo gegen Aufpreis

Die Konkurrenz setzt derzeit vor allem auf Lieferungen am selben Tag. Der Elektronikhändler Brack gab gestern bekannt, dass in Zürich und Bern Bestellungen vor 15.00 Uhr noch am selben Tag per Velokurier geliefert werden. Der Aufpreis beträgt 4.90 Franken.

Auch die Händler Steg, Mediamarkt und die Swisscom haben Angebote für Same Day Delivery. Bei Steg kann man sogar bis um 18 Uhr bestellen und erhält die Ware noch am selben Abend nach Hause geliefert. (gs)